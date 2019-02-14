اونلاين | بث مباشر لايف يوتيوب انطلقت الآن مشاهدة ريال مدريد واياكس بث مباشر | يلاشوت | hala madrid | BANZEMA

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بث مباشر لايف يوتيوب انطلقت الآن مشاهدة ريال مدريد واياكس بث مباشر | يلاشوت | hala madrid | BANZEMA

يبدو أن مواجهة أياكس أمستردام الهولندي وريال مدريد الإسباني المقررة الأربعاء، بدأت مبكرا مساء الثلاثاء، حيث اعتقلت السلطات الهولندية باعتقال عدد من المشجعين الذين أثاروا الشغب خارج مقر إقامة الفريق الملكي.

بث مباشر لايف يوتيوب انطلقت الآن مشاهدة ريال مدريد واياكس بث مباشر | يلاشوت | hala madrid | BANZEMA



وسيواجه ريال مدريد مضيفه أياكس أمستردام في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، في مباراة مرتقبة للفريقين.

بث مباشر لايف يوتيوب انطلقت الآن مشاهدة ريال مدريد واياكس بث مباشر | يلاشوت | hala madrid | BANZEMA



واستخدم عدد من مشجعي الفريق الهولندي العريق الألعاب النارية والمفرقعات في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، خارج الفندق الذي يقيم فيه لاعبو ريال مدريد، بهدف تشتيت اللاعبين قبل المواجهة.

بث مباشر لايف يوتيوب انطلقت الآن مشاهدة ريال مدريد واياكس بث مباشر | يلاشوت | hala madrid | BANZEMA



إلا أن العاملين بفندق أوكورا الذي يقيم فيه فريق المدرب سانتياغو سولاري، سارعوا بالاتصال بالشرطة، بعد وصول “ألتراس” أياكس خارج الفندق، وإشعالهم الألعاب النارية.

بث مباشر لايف يوتيوب انطلقت الآن مشاهدة ريال مدريد واياكس بث مباشر | يلاشوت | hala madrid | BANZEMA



ولم تنجح الشرطة بتفريق المشجعين والقبض على بعض منهم إلا بعد ساعة ونصف من الواقعة، في حوالي الساعة الرابعة فجرا.

بث مباشر لايف يوتيوب انطلقت الآن مشاهدة ريال مدريد واياكس بث مباشر | يلاشوت | hala madrid | BANZEMA

