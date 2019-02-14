اونلاين | لحظة بلحظة.. مشاهدة الشوط الثاني مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث حي وسريع

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الزمالك يدخل موقعة اليوم وهو عينه على تصحيح المسار، وتعويض الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين على يد جورماهيا الكيني، وكان الزمالك قد بدا مشواره في الكونفدرالية الإفريقية من دور الـ32 الأول بمواجهة فريق القطن التشادي، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (7-2) وتأهل لدور الـ32 مكرر، ثم قابل فريق اتحاد طنجة المغربي وتغلب عليه بنتيجة (1-3) في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، وأوقعت القرعة أبناء ميت عقبة في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من نصر حسين داي الجزائري، بترو أتليتكو الأنجولي، جور ماهيا الكيني، لايف يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر وسريع.