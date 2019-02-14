كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآن Live مباشر بالفيديو | مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بدوري أبطال أوروبا (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي ريال مدريد الإسباني ضيفًا على أياكس أمستردام الهولندي، على ملعب "يوهان كرويف آرينا". ويلتقي الميرنجي مع أياكس في مباراة ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. تشكيل المباراة: تشكيل ريال مدريد: واختار سانتياجو سولاري، المدير الفني للنادي الملكي، تشكيلاً يضم: حراسة المرمى: تيبو كورتوا. خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، راموس، ريجيلون. خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش. خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، جاريث بيل. وعلى مقاعد البدلاء: نافاس، فاييخو، مارسيلو، سيبايوس، أسينسيو، فاسكيز، ماريانو دياز. تشكيل أياكس أمستردام: واختار إريك تين هاج، المدير الفني لأياكس أمستردام تشكيلاً يضم: حراسة المرمى: أندري أونانا. خط الدفاع: دالي بليند، نيكولاس تاجليافيكو، ماتياس دي ليخت، نصير مزراوي. خط الوسط: لاسه شونة، دوني فان دي بيك، فرانكي دي يونج. خط الهجوم: ديفيد نيريس، دوشان تاديتش، حكيم زياش. ونقدم لكم بث مباشر للمباراة بالفيديو.. بمشاركته اليوم، سيرجيو راموس، يصبح سابع قائد لفريق ريال مدريد يصل لـ 600 مباراة بجميع المسابقات. بداية المباراة: دقيقة صمت تأبين لروح الأرجنتيني إيمليانو سالا لاعب كارديف سيتي الراحل. الشوط الأول: ق 1:

كانت هذه تفاصيل خبر اونلاين | الآن Live مباشر بالفيديو | مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بدوري أبطال أوروبا (بث مباشر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.