اونلاين | كورة لايف HD مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر live | لعبة ريال مدريد واياكس مباشر | Real مباشر

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء لمتابعة المباراة التي سيستضيف فيها فريق أياكس الهولندي نظيره ريال مدريد الإسباني على ملعب يوهان كرويف أرينا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

كورة لايف HD مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر live | لعبة ريال مدريد واياكس مباشر | Real مباشر

وتنقل مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت وتحديدًا قناة beIN SPORTS HD 1 على أن يقوم بالتعليق عليها الثنائي رؤوف خليف وخليل البلوشي.

كورة لايف HD مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر live | لعبة ريال مدريد واياكس مباشر | Real مباشر

ويعلم فريق أياكس أن مباراته لن تكون سهلة أمام ريال مدريد خاصة وأنه حامل اللقب في الثلاث سنوات الأخيرة ويعلم جيدًا التعامل في البطولة.

كورة لايف HD مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر live | لعبة ريال مدريد واياكس مباشر | Real مباشر

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس

وما يزيد مباراة ريال مدريد وأياكس صعوبة هي الاستفاقة التي يعيشها الفريق الملكي في الأسابيع الأخيرة في الدوري المحلي وعودته إلى وصافة الدوري ومطاردة برشلونة على قمة الجدول.

كورة لايف HD مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر live | لعبة ريال مدريد واياكس مباشر | Real مباشر

ويطمع أياكس في الخروج من مباراة ريال مدريد اليوم بالفوز مستغلًا عاملي الأرض والجمهور ومفاجأة الريال ولو بهدف نظيف.

ويخطط فريق أياكس لتحقيق الفوز على أرضه واللعب بطريقة دفاعية في مباراة الإياب على ملعب ريال مدريد حالمًا بطرد حامل اللقب في الثلاث نسخ الأخيرة.

كورة لايف HD مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر live | لعبة ريال مدريد واياكس مباشر | Real مباشر

ويعتبر فريق أياكس تأهله لدور الثمانية على حساب ريال مدريد إنجازًا كبيرًا لم يتمكن أي فريق من القيام به خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

كورة لايف HD مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر live | لعبة ريال مدريد واياكس مباشر | Real مباشر

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس

في المقابل يطمع الأرجنتيني سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد في استغلال المعنويات العالية عند لاعبي فريقه من أجل تخطي عقبة أياكس والتأهل لدور ربع النهائي.

ويخطط ريال مدريد لاستعادة هيبته في البطولة الأوروبية مجددًا عن طريق تحقيق الفوز على أياكس ذهابًا وإيابًا من أجل بث الرعب في قلوب منافسيه

ويحلم سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد في التتويج بالبطولة القارية مع الملكي للموسم الرابع على التوالي أملًا في استمراره مع الريال خلال الموسم المقبل خاصة وأنه تولى المهمة بشكل مؤقت بعد رحيل الإسباني لوبيتيجي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر

ويطمع سولاري في رفع الثقة عند لاعبي ريال مدريد بتحقيق فوزًا كبيرًا على أياكس في هولندا والتأهل مبكرًا لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كورة لايف HD مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر live | لعبة ريال مدريد واياكس مباشر | Real مباشر

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