اونلاين | كورة لايف HD مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر live | لعبة ريال مدريد واياكس مباشر | Real مباشر

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء لمتابعة المباراة التي سيستضيف فيها فريق أياكس الهولندي نظيره ريال مدريد الإسباني على ملعب يوهان كرويف أرينا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
وتنقل مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت وتحديدًا قناة beIN SPORTS HD 1 على أن يقوم بالتعليق عليها الثنائي رؤوف خليف وخليل البلوشي.
ويعلم فريق أياكس أن مباراته لن تكون سهلة أمام ريال مدريد خاصة وأنه حامل اللقب في الثلاث سنوات الأخيرة ويعلم جيدًا التعامل في البطولة.
بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس
وما يزيد مباراة ريال مدريد وأياكس صعوبة هي الاستفاقة التي يعيشها الفريق الملكي في الأسابيع الأخيرة في الدوري المحلي وعودته إلى وصافة الدوري ومطاردة برشلونة على قمة الجدول.
ويطمع أياكس في الخروج من مباراة ريال مدريد اليوم بالفوز مستغلًا عاملي الأرض والجمهور ومفاجأة الريال ولو بهدف نظيف.
ويخطط فريق أياكس لتحقيق الفوز على أرضه واللعب بطريقة دفاعية في مباراة الإياب على ملعب ريال مدريد حالمًا بطرد حامل اللقب في الثلاث نسخ الأخيرة.
ويعتبر فريق أياكس تأهله لدور الثمانية على حساب ريال مدريد إنجازًا كبيرًا لم يتمكن أي فريق من القيام به خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس
في المقابل يطمع الأرجنتيني سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد في استغلال المعنويات العالية عند لاعبي فريقه من أجل تخطي عقبة أياكس والتأهل لدور ربع النهائي.
ويخطط ريال مدريد لاستعادة هيبته في البطولة الأوروبية مجددًا عن طريق تحقيق الفوز على أياكس ذهابًا وإيابًا من أجل بث الرعب في قلوب منافسيه
ويحلم سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد في التتويج بالبطولة القارية مع الملكي للموسم الرابع على التوالي أملًا في استمراره مع الريال خلال الموسم المقبل خاصة وأنه تولى المهمة بشكل مؤقت بعد رحيل الإسباني لوبيتيجي.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر
ويطمع سولاري في رفع الثقة عند لاعبي ريال مدريد بتحقيق فوزًا كبيرًا على أياكس في هولندا والتأهل مبكرًا لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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