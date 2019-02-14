انت الان تتابع تفاصيل خبر تشيلسي يلجأ لزيدان لاستعادة توازنه.. هل يوافق؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 12:49 صباحاً - تفكر إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي جدياً في الاستعانة بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتولي زمام الأمور الفنية للفريق الأول، فيما تبقى من الموسم الكروي الحالي، في ظل النتائج المتواضعة للفريق تحت إمرة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

وذكرت صحيفة "الصن"، الأربعاء، أن قرار إقالة "ساري" يلوح في الأفق خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أن إدارة النادي اللندني لم تعد تثق به عقب الخسارة الكارثية أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة.

وفي حالة إقالة ساري بشكل رسمي فإن إدارة تشيلسي تفكر فقط في زيدان، لما يملكه من شخصية قوية، وخبرة عريضة طوال توليه قيادة ريال مدريد، التي عرفت فوزه بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى لقب في الدوري الإسباني.

وتوقعت الصحيفة البريطانية أن يستمر صانع الألعاب البلجيكي، إيدين هازارد، في صفوف "البلوز" في حال قدوم زيدان؛ بسبب العلاقة القوية التي تربطه بـ"زيزو"، حيث يعتبره مثله الأعلى في "الساحرة المستديرة".

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد ألمحت إلى وجود مشكلات بين ساري ولاعبي الفريق اللندني، ما يستوجب تدخل مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش، الذي يتمسك بهازارد ويرفض رحيله المحتمل عن ملعب "ستامفورد بريدج" إلى فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، الصيف المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن تشيلسي ابتعد عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز السادس بعد مرور 26 جولة، حقق خلالها الفوز في 15 مناسبة، وتعادل في 5 لقاءات، في حين مُني بالخسارة في ست مباريات.

يُذكر أن زيدان رحل عن الفريق الملكي صيف العام الماضي، ولم يتولَّ تدريب أي نادٍ في القارة الأوروبية، رغم أن الصحافة البريطانية ربطته في أكثر من مناسبة بتدريب مانشستر يونايتد وخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو، وهو الأمر الذي لم يحدث.