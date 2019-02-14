شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يتساوى مع ميسي في رقم مميز بـ2019 والان مع التفاصيل



ووفقً لشبكة أوبتا للأرقام والإحصائيات ، لا يوجد لاعب في ووفقً لشبكة أوبتا للأرقام والإحصائيات ، لا يوجد لاعب في الدوري الإسباني سجل 8 أهداف أكثر من كريم بنزيمة في جميع المسابقات في عام 2019 ، متساوياً مع ليونيل ميسي أيقونة برشلونة كما أوضحت شبكة سكاي سبورتس أن بنزيمة أصبح رابع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل للهدف رقم 60 بالبطولة خلف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وراؤول جونزاليس. وفيما يلي أكثر الفرق الذي سجل ضدها كريم بنزيمة في دوري أبطال أوروبا : - ليفربول 4 أهداف - بايرن ميونيخ 4 أهداف - أياكس 4 أهداف

الخليج 365- حقق الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني رقما مميزا بعد هز شباك أياكس أمستردام الهولندي في المباراة الجارية بينهما حاليًا في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

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