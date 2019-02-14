شكرا لقرائتكم خبر عن احمد عفيفي يرد على شوبير بفيديو عبر صفحته الشخصية والان مع التفاصيل

رد المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز عبر صفحته الشخصية عبر الفيسبوك بفيديو شخصي له للرد على احمد شوبير عضو اتحاد الكرة المصري .

وقال عفيفي عبر الفيديو : النهاردة كابتن شوبير هاجمني بشكل شرس جدا وقال انى دخيل على الوسط الرياضي وانا لن اسرد تاريخ كامل من التصفيات الحسابات الشخصية والحقه بتاريخ كامل من الاعتداءات اللفظية والجسدية في حق ناس في الساحة الرياضية وخايف عليها من دخيل زييانا كنت ولازالت ان كابتن شوبير الاعلامي هو رائد الرياضي في الشرق الحديث منذ ايام قناة دريم

وتابع : الحقيقة الواضحة هو ان ان شوبير على مستوى الاعلام هو رائد

ولكن انا لن انجرف وراء الموضوع وانتهاكاته لبعض الناس

واردف : واعلم لماذا هاجمني كابتن شوبير عشان يعمل مشكلة وستارة دخان تدارى على السؤال الصعب وهو ايه هو موقفك من قرار اتحاد الكرة بوضع مباراة الاهلى وبيراميدز يوم 28 وجزء من جمهور الاهلى ينتظر موقف لن يأتي.

واستطرد : ولان الاجابه ليست عند شوبير فهو يصنع ستارة دخان

يبقي لازم يعمل مشكله مع بيراميدز ولايستطيع اشتعال مشكلة مع تركي ال شيخ لانه جرب من قبل ولم ينجح والبدي واحمد حسن كفاين خيرهم شرهم

وأكمل : ولكن هو اختار من هو الشاب الغلبان الغير مؤذي وهو العبد لله لانه لم يرد بدون اى يتخطى اى حدود اخلاقية ولم أذي احد من قبل لانني يد سهل بالنسبه له لانه جمهور الاهلى كمان زعلان مني وانا لم انجرف في هذه السكة ولن اكمل بها وانا ارد هنا عبر صفحتى لانني افصل مابين شخصي وماهو عام وانا ملتزم كمتحدث رسمي لبيراميدز