توتنهام يقسو على بوروسيا دورتموند بثلاثية في دوري الأبطال

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الخليج 365- تغلب توتنهام الإنجليزي على بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهم على ملعب "ويمبلي" في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا تقدم السبيرز عن طريق الكوري الجنوبي سون هيونج مين في الدقيقة 47، قبل أن يضيف فيرتونخين الهدف الثاني بالدقيقة 83. وفي الدقيقة 86 تمكن فيرناندو يورينتي من تسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض، ليصعب من مهمة أسود الفيستيفال في مباراة العودة المقرر إقامتها يوم 5 من شهر مارس المقبل.

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