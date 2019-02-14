ريال مدريد يخطف فوزا قاتلا من أياكس العنيد بدوري الأبطال

تقدم ريال مدريد عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 60، بعد مرواغة رائعة من البرازيلي فينسوس جونيور لدفاعات أياكس.

وتعادل الفريق الهولندي بواسطة النجم المغربي حكيم زياش في الدقيقة 75، لتصبح النتيجة التعادل لهدف لكل فريق.

وفي الدقيقة 87 خطف الفريق الملكي الفوز عن طريق النجم الأسباني ماركو أسينسيو، لتنتهي المباراة 2 - 1 لريال مدريد.

وكان أياكس سجل هدف بواسطة نيكو تاجليافيكو في الدقيقة 37، لكن ألغاه حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفار التي أظهر وجود تسلل.

وكانت هذه المباراة هي رقم 600 للنجم الأسباني سيرجيو راموس، والـ450 للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد في مختلف البطولات.