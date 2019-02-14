زياش يسجل التعادل لأياكس في شباك ريال مدريد

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الخليج 365- سجل فريق أياكس الهولندي هدف التعادل في شباك ريال مدريد في المباراة التي تجمع بينهم حاليا في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا تمكن النجم المغربي حكيم زياش من ادراك التعادل في الدقيقة 75، لتصبح النتيجة التعادل لهدف لكل فريق. وسجل الفرنسي كريم بنزيما هدف السبق للفريق الملكي في الدقيقة 60، بعد مرواغة رائعة من البرازيلي فينسوس جونيور لدفاعات أياكس. وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، كما أن أياكس سجل هدف لكن تم ألغائه بعد الرجوع لتقنية الفار.

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