شكرا لقرائتكم خبر عن هدف أياكس الملغي أمام ريال مدريد بسبب تقنية "الفار" والان مع التفاصيل

وتمكن نيكو تاجليافيكو من تسجيل الهدف الأول لأياكس في الدقيقة 37، لكن ألغاه حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفار التي أظهر وجود تسلل. الخليج 365- ألغى دامير سكومينا حكم مباراة ريال مدريد وأياكس، هدف الفريق الهولندي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهم حاليا في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا وتعد هذه الحالة هي الأولى التي يتم فيها استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في بطولة دوري الأبطال، بعد تطبيقها لأول مرة هذا الموسم بداية من الأدوار الأقصائية.

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