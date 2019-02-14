شكرا لقرائتكم خبر عن "الفار" ينقذ ريال مدريد أمام أياكس الرائع في شوط أول سلبي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365- انتهى الشوط الأول الذي يجمع بين ريال مدريد الأسباني وأياكس الهولندي بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهم في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فرض الفريق الهولندي سيطرته على أحداث الشوط الأول عن طريق العديد من الهجمات الخطيرة، والتي كان أبرزها عن طريق الصربي تاديتش بتصويبة قوية اصطدمت في قائم الفريق الملكي بالدقيقة 26.

وتمكن نيكو تاجليافيكو من تسجيل الهدف الأول لأياكس في الدقيقة 37، لكن ألغاه حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفار التي أظهر وجود تسلل.

وتعد هذه المباراة هي رقم 600 للنجم الأسباني سيرجيو راموس، والـ450 للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد في مختلف البطولات.

كما انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام الإنجليزي وبورسيا دورتموند الألماني الذي يقام على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات نفس الدور بالتعادل السلبي.