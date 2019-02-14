الامارات | الوصل يمنح جمهور الأهلي السعودي 10% من مدرجات زعبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يمنح جمهور الأهلي السعودي 10% من مدرجات زعبيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمهور الوصل يساند فريقه في كل البطولات. تصوير: أسامة أبوغانم

أعلن نادي الوصل عن منح جمهور النادي الأهلي السعودي 10% من سعة مدرجات استاد زعبيل، في مباراة الفريقين، بعد غد، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، حسب ما ذكر «الإمبراطور» على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكشف النادي عن أسعار التذاكر المخصصة للمباراة، إذ يبلغ سعر تذكرة «في آي بي» 300 درهم، و100 درهم للدرجة الأولى، و20 درهماً للدرجة الثانية، بينما سيتم السماح لحاملي البطاقات الموسمية بدخول مدرجات الدرجة الثانية مجاناً، كما سيتم تخصيص يسار المنصة للعائلات، وسيسمح بدخولهم إلى يسار الدرجة الثانية.

في المقابل أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن فتح باب المدرجات لجمهور «الفهود» لحضور تدريبات الفريق، اليوم، تحفيزاً للاعبين قبل مواجهة الأهلي السعودي في كأس زايد للأندية الأبطال.