الامارات | «دي شيهانة» لمربط دبي تحرز كأس زايد للخيول العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن «دي شيهانة» لمربط دبي تحرز كأس زايد للخيول العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد مربط دبي للخيول العربية، ليسجل بصمة جديدة من التميز في بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية، وذلك بتألق المهرة دي شيهانة، وهي من أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم، والفرس العالمية دي شهلا، والتي نالت جائزة كأس زايد للخيول العربية الأصيلة، مترجمة علو مراتب الجودة التي يتمتع بها مربط دبي، وقوته الإنتاجية من الأفحل النوعية، وفي مقدمتها الفحل رشيم، وأيضاً الأفراس ذات السجل الإنتاجي المتميز، مثل الفرس بطلة العالم دي شهلا. ويعتبر مربط دبي للخيول العربية الأكثر فوزاً بجائزة كأس زايد للخيول العربية منذ إطلاقها قبل سنوات. ونال مربط دبي أنواع المعادن النفيسة كافة، منها ذهبية وثلاثة ألقاب فضية ولقب برونزي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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