الامارات | فريق الإمارات يفوز على «مهرة» في بطولة الماسترز للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإمارات يفوز على «مهرة» في بطولة الماسترز للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الافتتاحي لبطولة الماسترز للبولو، التي تقام ضمن منافسات سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2019، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، فوز فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على فريق مهرة بـ10 أهداف ونصف الهدف، مقابل أربعة أهداف لفريق مهرة.

وأنهى فريق الإمارات الشوط الأول بتقدمه بأربعة أهداف ونصف دون رد، وفي الشوط الثاني أضاف هدفين، بينما سجل مهرة هدفاً واحداً، وفي الشوط الثالث أمطر فريق الإمارات مرمى مهرة برباعية، قبل أن يرد عليه مهرة بهدف فقط، وفي الشوط الرابع والأخير نجح فريق مهرة في تسجيل هدفيه الثالث والرابع، بينما اكتفى فريق الإمارات بما أحرزه في الأشواط الثلاثة الأولى.

وفي مباراة ثانية، فاز فريق بن دري على فريق بنجاش بـ11 هدفاً، مقابل تسعة أهداف ونصف الهدف.