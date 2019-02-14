شكرا لقرائتكم توتنهام يسحق دورتموند بثلاثية ويقترب من ربع نهائي دوري الأبطال ..فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق توتنهام هوتسبير الإنجليزى فوزا غاليا على ضيفه بوروسيا دورتموند الألمانى بثلاثة أهداف دون مقابل فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب "ويمبلى" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

احرز الكورى الجنوبى المتألق هيونج-مين سون هدف السبيرز الأول فى الدقيقة 47 بعد أنت استقبل الكرة العرضية مباشرة فى مرمى رومان بوركى حارس دورتموند، قبل أن يضيف المدافع البلجيكى يان فيرتونخين الهدف الثانى فى الدقيقة 83، وعزز الإسبانى فربناندو يورينتى فوز توتنهام بتشجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 86.

وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 5 مارس المقبل على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" معقل دورتموند.



احتفال سون

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