شكرا لقرائتكم ريال مدريد يقترب من ربع نهائي دوري الأبطال بهدفين فى أياكس.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع ريال مدريد قدما فى الدور ربع النهائى لدورى أبطال أوروبا، بعد أن حقق فوزا غاليا على مضيفه أياكس الهولندى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى اقيم على ملعب "يوهان كرويف آرينا" فى ذهاب الدور ثمن النهائى.

تقدم أول الريال عبر المهاجم الفرنسى المتألق كريم بنزيما فى الدقيقة 60 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود رائع من البرازيلى فينيسيوس جونيور.

وفى الدقيقة 75 ينجح النجم المغربى كريم زياش من إدراك التعادل لأياكس بعد أن استغل الكرة العرضية ليضعها قوية فى المرمى.

ونجح البديل ماركو أسينسيو من تسجل هدف الفوز القاتل للريال قبل النهاية بثلاث دقائق فقط.

وسجل الأرجننتينى تاجليفيكو هدف لأياكس فى الدقيقة 37 بعد استغلاله خطأ من البلجيكى تيبو كورتوا حارس المرمى، ولكن ما لبث أن الغى حكم اللقاء الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعى التسلل على لاعب الفريق الهولندى.

وستقام مواجهة الإياب بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم 5 مارس المقبل.



بنزيما يحتفل

فرحة لاعبى الريال

تونى كروس

هدف أياكس الملغى

رأسية من راموس

نيريس يمر

صراع على الكرة