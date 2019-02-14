شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يجرد إيكاردي من شارة القيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إنتر ميلان الايطالي لكرة القدم الأربعاء، أن حارس مرماه الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش سيحمل شارة قيادة الفريق بدلا من المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وقال إنتر عبر حسابه على "تويتر": القائد الجديد للفريق هو سمير هاندانوفيتش. ويأتي الاعلان في وقت لم يوقع إيكاردي "25 عاما" تجديد عقده مع النادي اللومباردي، في ظل مفاوضات تجريها زوجته ومديرة أعماله واندا نارا، كما يأتي عشية حلول إنتر ضيفا على رابيد فيينا النمسوي في ذهاب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وانضم الدولي الأرجنتيني الى النادي الإيطالي عام 2013 قادما من سمبدوريا، بعد عام من قدوم هاندانوفيتش من أودينيزي، وكان مدرب الفريق لوتشانو سباليتي قد طالب بعد المباراة أمام بارما "1-صفر" يوم السبت ضمن الدوري المحلي، بضرورة وصول المفاوضات بشأن تجديد العقد الى خواتيمها السعيدة.

وعاد إنتر ميلان الى سكة الانتصارات في "سيريا أ" بعدما كان قد حصد نقطة واحدة من مبارياته الثلاث السابقة، ويحتل إنتر المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، بفارق 20 نقطة عن المتصدر وبطل المواسم السبعة الماضية يوفنتوس.