

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل فريقا الاتحاد الرياضي وأصباغ ناشيونال إلى نهائي بطولة أم القيوين لكرة القدم التي تقام برعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وسيلتقي الفريقان في المباراة النهائية بعد غد السبت على ملعب النادي العربي بأم القيوين، وجاء تأهل فريق الاتحاد الرياضي بعد فوزه على فريق امبيشن الرياضية بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما أمس الأول ضمن نصف نهائي البطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب شعيب الخدير وحصل لاعب الاتحاد سعيد المؤمن على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ونجح فريق أصباغ ناشيونال في الوصول إلى المباراة النهائية بعد تغلبه أمس الأول على فريق أبطال الملاعب بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي وحصل اللاعب عصام أبو طوق على جائزة أفضل لاعب في المباراة.