محمدي سفير «فيفا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختارت لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قائد منتخب الإمارات الوطني للكرة الشاطئية وليد محمدي، ليكون سفيراً للعبة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك تقديراً منها لجهود هذا اللاعب الذي برز مع منتخب الإمارات في العديد من البطولات الإقليمية والقارية والعالمية.

وأعرب وليد محمدي عن سعادته بهذا الاختيار الذي جاء تتويجاً لجهود كل أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، مشيداً بالدعم الذي يقدمه اتحاد الإمارات لكرة القدم لمنتخب الكرة الشاطئية والذي ساهم في تحقيق مجموعة من الإنجازات خلال السنوات الماضية.

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