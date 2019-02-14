ولي عهد الشارقة يشيد بنجاح بطولة الكاراتيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي الذي قام بإهدائه درع بطولة غرب آسيا للكاراتيه لدعمه ورعايته للبطولة نيابة عن إبراهيم القناص رئيس اتحاد غرب آسيا للكاراتيه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه.

واختتمت البطولة التي نظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بنجاح كبير يوم السبت الماضي مما كان له أثر لدى كافة الرياضيين في الإمارة.

وأوضح عيسى هلال الحزامي أن سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أشاد بالنجاح الباهر للبطولة وما حققته من صدى واسع وإيجابي.

وأكد هلال سعادته بهذا النجاح الذي يأتي تعزيزاً لرعاية الرياضة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعم ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وأشار هلال إلى أن رعاية سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة لهذه البطولة يمثل فخراً وتأكيداً على تشجيع الجهود المبذولة في استضافة الشارقة للبطولات الرياضية القارية والدولية مما كان له أثره البالغ في تحقيق الإنجازات والحصول على مختلف الإشادات والصدى الإيجابي الواسع من كل الوفود الحاضرة والدول المشاركة في هذه النسخة وذلك امتداداً للاهتمام المتعاظم بكل البطولات التي تعبر عن قيمة الرياضة بالإمارة وتنظيم الأحداث الكبرى بكل نجاح مما يجعل ذلك دافعا في البطولات المقبلة للمواصلة على ذات النهج من التميز مما يعزز مكانة الإمارة الباسمة على مستوى الرياضة وإنجاح البطولات الدولية.