سعيد بن مكتوم يفوز بذهبية رماية الاسكيت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بطلاً لبطولة رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» والتي جاءت مسك ختام بطولة رماية الأطباق «تراب واسكيت» التي شهدتها ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف ضمن مهرجان الرماية السنوي للوحدات المساندة 2019.

وجاء فوز الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم وسط حضور جماهيري كبير ومنافسة شرسة من كل من سيف بن فطيس ومحمد حسن وعبيد بن ضاوي الخاطري مفاجأة البطولة.

وجاءت البطولة في مجموعها قوية ومثيرة وخاصة النهائيات التي تقاربت فيها النقاط رغم تشبث الشيخ سعيد بن مكتوم بالصدارة من بدايتها وحتى نهايتها، وكان قد أنهى الدور التمهيدي بتفوقه بنتيجة 120 طبقاً من أصل 125 طبقاً وتلاه عبيد الخاطري بفارق طبق محققاً 119 طبقاً ثم سيف بن فطيس برصيد 117 طبقاً ثم محمد حسن برصيد 112 طبقاً ثم خالد الظريف وسعيد الظريف ولكل منهما 108 أطباق.

وفي النهائي نجح الشيخ سعيد بن مكتوم في اصطياد 58 طبقاً ونال ذهبية البطولة وجائزة المركز الأول وقدرها 50 ألف درهم، وتلاه سيف بن فطيس برصيد 54 طبقاً ونال فضية البطولة وجائزتها المالية 45 ألف درهم، وحلّ في المركز الثالث عبيد بن ضاوي الخاطري برصيد 44 طبقاً ونال الميدالية البرونزية وجائزتها 40 ألف درهم، ثم محمد حسن رابعاً برصيد 34 طبقاً ونال 35 ألف درهم، ثم خالد الظريف خامساً برصيد 26 طبقاً ونال 30 ألف درهم، وتبعه في المركز السادس سعيد الظريف برصيد 16 طبقاً ونال 30 ألف درهم.

وعقب النهائي قام اللواء الركن راشد خميس بن عابر الهاملي رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم يرافقه العميد مبارك مال الله رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وعبدالله سالم بن يعقوب الأمين العام وربيع أحمد العوضي رئيس لجنة الأطباق وسعيد القاسمي وسيف الزحمي وصلاح خادم سرور أعضاء مجلس الإدارة بتكريم وتتويج الفائزين.

وأعرب اللواء الهاملي عن سعادته البالغة بالنجاحات التي حققتها البطولة، موجهاً الشكر إلى الوحدات المساندة على هذا الدعم والتعاون المثمر والبناء والذي يصب في مصلحة منتخباتنا الوطنية.

كما وجه الشكر إلى إدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف على تعاونهم واستضافتهم الحدث، مشيداً بجهود حكام البطولة وخاصة النهائيات والتي شارك في إدارتها حسن النعيمي عضو مجلس الإدارة ورشيد البلوشي والسوري معن.

وقال إن هناك تكريماً ينتظر الأبطال في بطولتي الأطباق تراب واسكيت إلى جانب أقرانهم من المسابقات الأخرى مسدس وبندقية ولجميع الفئات «محترفين ورجالاً وسيدات وشباباً وشابات» وذلك في الحفل الختامي الذي سيقام بالمدينة الرياضية بمنطقة الريف بأبوظبي يوم 23 فبراير الجاري.