هيرتوغ: بديل مبخوت وجدناه بعد أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

أكد الهولندي داميان هيرتوغ، المدير الفني للجزيرة أن الجهاز الفني سابق الزمن من أجل تحضير البديل الذي سيعوض غياب هداف الدوري علي مبخوت في مباراة الفجيرة.

وقال: «نفتقد هداف الفريق والدوري مبخوت في مباراة مهمة أمام الفجيرة، نسعى بكل قوة إلى عدم التفريط في نقاطها الثلاث، ولعل المباراة الماضية أمام شباب الأهلي بالجولة 13 كانت خير دليل على تغلبنا على الغيابات العديدة التي واجهت الفريق بالدفع بلاعب الوسط ناصر بارازيت في موقع قلب الدفاع، وأدت الغيابات إلى انتهاجنا لأسلوب مختلف نوعاً ما تخلله تغيير في مراكز اللاعبين، ومباراة الفجيرة تنطبق عليها نفس الحال من حيث الغيابات، وعلى مدار الأسبوع الماضي خلال الحصص التدريبية بحثنا عن البديل المناسب لتعويض مبخوت، وأتمنى أن يكون قادراً على تقديم نفس المجهود الوفير حتى لو أحدثنا تغييراً في مواقع اللاعبين داخل المستطيل الأخضر».

وأشار إلى أنه لا يؤمن بأن فارق النقاط والترتيب بين الفريقين سوف يرجح كفة الجزيرة والميدان هو الفيصل بينهما، كون المنافس يطمح إلى الارتقاء وحصد المزيد من النقاط خلال الجولات المتبقية بالدوري.

وعلى هامش إقامة المؤتمر الصحفي للمباراة تواجد ممثلو جماهير الجزيرة لإلقاء كلمة تحفيزية للمدرب واللاعب ناصر بارازيت وأعربوا عن ثقتهم الكاملة في عودة الفريق إلى سكة الانتصارات.

من جهته، أبدى الهولندي ناصر بارازيت لاعب الجزيرة جاهزيته لمباراة الفجيرة اليوم، وقال: «منذ أن التحقت بالفريق بداية الموسم الحالي أدرك أن مشاركتي لن تكون من البداية ضمن التشكيلة الأساسية، وأن هذا الأمر سوف يأتي بالتدريج مع توالي الجولات لوصول جاهزيتي البدنية إلى مرحلة متقدمة، ودون شك أن فترة التوقف الأخيرة للمنافسات المحلية منحتني الفرصة الكاملة لأداء التدريبات بجدية لحجز مقعد أساسي وتحقيق الاستفادة المرجوة من خوض المباريات الودية التي تخللت تلك الفترة، واللعب كأساسي في مباراة شباب الأهلي الأخيرة».