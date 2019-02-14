مواجهة جديدة بين «بويتك تشارم» و«عصوف» في «بلانشين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت

يواصل كرنفال «كأس دبي العالمي»، منافساته المثيرة هذا الموسم؛ حيث يشهد مضمار «ميدان العالمي»، مساء اليوم، حفل السباقات السابع للكرنفال، الذي يضم سبعة أشواط قوية، خصص الأول للخيول العربية المُهجنة، والبقية خصصت للخيول المهجنة الأصيلة.

و يضم حفل الليلة خمس بطولات مهمة؛ وهي: سباق بلانشين (ج 2)، وسباق فايربريك ستيكس (ج 3)، وميدان سبرنت (ج 2)، وميدان تروفي (شروط)، وبطولة مزرعة الروية للخيول العربية الأصيلة (ج 2) لمسافة 1600 متر.

يشهد الحفل الكرنفالي السابع مشاركة لخيول يبلغ عددها 65، وتتكفل صحيفة «جلف نيوز»، برعاية هذا الحفل بجوائز مالية تقدر بمليون و165 ألف دولار.

ويفتتح الحفل بسباق بطولة مزرعة الروية للخيول العربية الأصيلة (ج 2) لمسافة 1600 متر «رملي»، وفي هذا الشوط تسير لمصلحة الفرس المتألقة «مواهب» (إيريك لمارتنيل / كوسجريف)، والوصيفة في آخر مشاركة هنا على لقب الجولة الثانية لتحدي آل مكتوم للخيول العربية.

ويعود من جديد «بلو بوينت» لجودلفين، لمضمار ميدان؛ عبر سباق ميدان سبرنت لمسافة 1000 متر «ج 2 - عشبي» في الشوط الثاني، ويخوض ابن الفحل «شمردل» بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، هذا السباق كسباق تحضيري لسباق القوز للسرعة (ج 1)، وكان قد حل وصيفاً هنا العام الماضي في سباق ميدان سبرنت، ويعزز أبلبي حظوظه بالجواد «روسيل»، الذي حل خارج الميزان في مشاركته الأولى هنا قبل شهر؛ لكن المنافسة ستكون حاضرة بوجود «فاتنا» الفائز هنا في أول مشاركة له بالدولة، كما حل ثالثاً في مشاركة تالية.

ويدفع المدرب مايك ديكوك بالجواد «مجافي» بقيادة أول مرة بالدولة، ويقدم المدرب علي راشد الرايحي الجواد المحلي «بورتمنتو»، ومن الخيول المنافسة في الشوط «جوان ستروس» و«ريبيل ستريك».

وتتأهب 7 خيول في الشوط الثالث لخوض التحدي على لقب سباق فايربريك ستيكس (ج 3) لمسافة 1600 متر على الأرض الرملية، ويبرز منها حامل اللقب «هيفي ميتال» (جاداف/ برزلونا) بطل جودلفين مايل في أمسية كأس دبي العالمي الموسم الماضي، والذي خاض سباق الجولة الأولى لتحدي آل مكتوم (جروب 2) وحل متأخراً.

ويطمح إلى اللقب المتألق «سيكريت امبيشن» بإشراف سيمار، بطل جبل علي مايل، ويدفع سيمار أيضاً «بهيفيورال بايس»، وربما يشكل الخطورة الأكبر في الشوط الجواد «كمبير» بإشراف واتسون، الذي يعزز حظوظه أيضاً بالنجم «منتزه»، ومن الخيول المتحدية «سايلنت اتاك» بإشراف سعيد بن سرور، و«جنوبي» بإشراف ديكوك.

وتخوض 3 من خيول جودلفين تستهدف لقب الشوط الرابع على لقب سباق ميدان تروفي لمسافة 1900 متر «عشبي»، وهو سباق استحدث لأول مرة هذا العام وهو مخصص لخيول الثلاث سنوات، التي تفضل مسافة أطول.

اثنان من ثلاثي جودلفين بإشراف سعيد بن سرور، وهما «برج»، و«بروميس اوف ساكسيس»، والأخير يشارك للمرة الأولى بالدولة، وهي الثانية له في مسيرته، والأول شارك لمرتين خلال الكرنفال، أما جواد جودلفين الثالث فهو «آرت دو فال» بإشراف شارلي أبلبي، الذي حل وصيفاً بسباق قوائم في دوفيل خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفاز بسباق مبتدئة في ليستر.

ويسعى «بلا شك» لتكرار فوزه هنا قبل أسبوعين؛ لكن الأمور ستكون صعبة بوجود «تروليوس»، و«فيكتوري كوماند».

ويسعى الجواد «لافاسبين» (سيمار/مولن)؛ لمواصلة تألقه، والارتقاء إلى مستويات أعلى في الشوط السادس، على المسار الرملي لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، ويشهد السباق مشاركة 10 خيول.

وكان «لافاسبين» قد حقق فوزين متتاليين بذات المسافة والمضمار؛ لكنه يواجه هذه المرة كوكبة قوية من الخيول المحلية والدولية، فالجواد التركي «غود كاري» الذي يشارك للمرة الأولى، يحمل رصيداً متميزاً من النتائج، كما يطمح «ناين بيلو زيرو» للعودة من جديد للانتصارات.

ويضم الشوط «فيكتوري ويف» بإشراف سعيد بن سرور، و«بوب ذا هود» بإشراف واتسون، ورفيقه «المنارة» وهناك «سويتزرلاند» بإشراف اسموسين.

وتعد نجمتا جودلفين ابنتا الفحل «دباوي»، «عصوف» بإشراف سعيد بن سرور و«بويتك تشارم» بإشراف أبلبي، فرسي رهان خامس أشواط الحفل على لقب بطولة بلانشين لمسافة 1800 متر (ج 2)، والمخصص للمهرات والأفراس.

وقدمت «بويتك تشارم» و«عصوف» أداء رائعاً في سباق كيب فيردي (ج 2) هنا قبل نحو شهر؛ حيث توجت الأولى باللقب، وحلت الثانية وصيفة، ويوفر السباق فرصة جديدة لعشاق السباقات لمشاهدة التنافس بين المهرتين، وربما تتمكن هذه المرة «عصوف» من إهداء سعيد بن سرور الفوز الخامس بهذا السباق.

وتنافس في الشوط صاحبة المركز الثالث في سباق كيب فيردي، الفرس المخضرمة «فيوريا كروزادا»، كما تشارك المهرة التركية «بيري لينا»، و«ميا تيسورو» و«مونزا».

وفي الشوط السابع، تخوض كتيبة زرقاء قوامها 7 خيول تمثل فرق جودلفين في ختام الحفل لمسافة 2410 أمتار «تكافؤ عشبي»، ويسرج سعيد بن سرور 3 خيول؛ أبرزها: «ريد جاليليو»، و«ماونتين هنتر»، الأول كان وصيفاً الأسبوع الماضي، ويبرز كذلك «زمان» و«والتون ستريت» وكلاهما بإشراف شارلي أبلبي؛ لكن طموحات الفريق الأزرق ربما تصطدم بعقبات جدية؛ مثل «شاربيلو»، الوصيف هنا بفارق ضئيل، و«سسبيشوس مايند»، إضافة إلى النجم «ريو تيجري» الذي يسعى للعودة للانتصارات.