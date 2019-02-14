افتتاح رائع لمونديال الشارقة لذوي الإعاقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس الأول، حفل افتتاح الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر والذي أقيم في ساحة بلدية مدينة الشارقة، وكان في استقبال سموه راعي الحفل لدى وصوله مقر إقامة الاحتفال كل من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام رئيس اللجنة المنظمة العليا للألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسالم علي المهيري رئيس المجلس البلدالمهيري: لطيفة سجّلت إنجازاً تاريخياً

أشار ذيبان سالم المهيري، أمين عام اتحاد الإمارات لرياضات أصحاب الهمم إلى أن الجديد في هذه البطولة هو مشاركة الإمارات للمرة الأولى بالعنصر النسائي في لعبة الرماية، مؤكداً إيمان الاتحاد وثقته بقدرة لاعبيه ولاعباته، وهذا ما حدث بالفعل، حيث استطاعت المتسابقة الإماراتية لطيفة السويدي أن تحرز الميدالية البرونزية، وذلك يعتبر حدثاً، وإنجازاً تاريخياً لرياضة المرأة الإماراتية.

لمدينة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من رؤساء الدوائر أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا للألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر، وجمع غفير من الجمهور وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

واستهل الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، عقبها كلمة للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر، قال فيها: «إمارة الشارقة بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي «نصير المعاقين»، تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات المناصرة والداعمة لفئة ذوي الإعاقة ومنحها كامل حقوقها في الدمج والتمكين والمشاركة المجتمعية».

وأضاف: «استضافة البطولة للمرة الثانية دليل دامغ على قدرة الإمارة في توفير البيئة والبنية التحتية المتكاملة القادرة على استيعاب إحدى أهم البطولات الرياضية العالمية التي حشدت لها كامل الإمكانات والطاقات لتنظيم الحدث على قدر مكانته وأهميته، وليخطه التاريخ بأحرف من ذهب ويرويه حكاية إنجاز بتوقيع أبطال وبطلات هذه الدورة».

وتابع: «الشارقة تفخر بإضافة صفحة جديدة مشرقة بوجود أكثر من 1400 مشارك ومشاركة، في دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر حضروا من 50 دولة حول العالم، مسلحين بعزمهم وإراداتهم وإنجازاتهم الرياضيةِ المشرفة، لخوض منافسات يطمحون بها نحو تحقيق أهدافهم المشروعة في الإنجاز والتميز».

وأعرب عن تقديره للمشاركين في البطولةِ وخوضهم المنافسات الرياضية، مما يشكل إنجازاً يساهم في إلهام الكثيرين وتحفيز طاقات الإبداع والتميز وتعزيز الروح الرياضية، مشيداً بجهود جميع الداعمين للبطولة والمشاركين في تنظيمها.

وقال موجهاً حديثه للمشاركين في «عالمية الإعاقة الحركية والبتر»: «ننتظر منكم منافسات قوية يخلو من قاموسها المستحيل ولا تعرف سوى التحدي، ونحن على ثقة بقدراتكم على تمييز هذه البطولة محطة رياضية فارقة، على قائمة الأحداث الرياضية العالمية»، مشيراً إلى أنه في إمارة العطاء والإنجاز من أجل الإنسان وداعمة التميز والإبداع، لا إعاقة أمام التحدي لتحقيق الإنجازات والأهداف.

من جانبه، ألقى رودي فان دن أبيلي رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الإعاقة الحركية والبتر كلمة رحب في بدايتها بالحضور وثمن للشارقة استضافة هذه النسخة من البطولة، مشيداً بجهود اللجنة المنظمة وفريق العمل القائم على خدمة الفرق المشاركة، وأكد أن البطولة العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر تقام بهدف تأصيل روح الوحدة والصداقة، وتجسد أرقى معاني القيم في نفوس المشاركين، وتوفر فرصة للتنافس الشريف من أجل تحقيق النجاح في المستقبل لدى اللاعبين واللاعبات من ذوي الإعاقة الحركية على مستوى العالم.

وانطلق بعدها عرض مهرجان الأضواء الذي جسد من خلال لوحاته الفنية مسيرة دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص التاريخية والتراثية والثقافية والتعليمية والاجتماعية والرياضية.

كما تابع الحضور فقرات أوبريت (ثقة) الذي قدمت خلاله لوحتان الأولى بعنوان (دار السعادة) والثانية بعنوان (ها هنا الشارقة)، وهو من فكرة وإشراف أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر.

بعدها تفضل سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي راعي البطولة بإعطاء إشارة البداية إيذاناً بانطلاق البطولة، ومع بداية الانطلاقة تابع الحضور عرضاً ضوئياً خاصاً بالبطولة وألعاباً نارية احتفاء بالوفود والفرق المشاركة بالبطولة.

المهيري: لطيفة سجّلت إنجازاً تاريخياً

أشار ذيبان سالم المهيري، أمين عام اتحاد الإمارات لرياضات أصحاب الهمم إلى أن الجديد في هذه البطولة هو مشاركة الإمارات للمرة الأولى بالعنصر النسائي في لعبة الرماية، مؤكداً إيمان الاتحاد وثقته بقدرة لاعبيه ولاعباته، وهذا ما حدث بالفعل، حيث استطاعت المتسابقة الإماراتية لطيفة السويدي أن تحرز الميدالية البرونزية، وذلك يعتبر حدثاً، وإنجازاً تاريخياً لرياضة المرأة الإماراتية.