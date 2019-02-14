مشاركة مميزة في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت صباح أمس في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، الدورة الثالثة عشرة من مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للفروسية - ركوب القدرة والتحمل، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وفي ظل بروتوكول وقوانين بوذيب لركوب القدرة والتحمل.

حضر المؤتمر كل من حميد سعيد سالم بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الإمارات، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، ومحمد عبدالله شلبود الهاملي وكيل إدارة أعمال سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة العليا لشؤون الخيل والفروسية، وعلي عبدالله الرميثي، المدير التنفيذي للدراسات والإعلام بنادي تراث الإمارات، وأديب عبد الكريم الحمادي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وغانم عبدالله المزروعي مدير إدارة ورسان.وشكل المؤتمر الدولي الرابع لركوب القدرة والتحمل باكورة فعاليات المهرجان، إذ غطت فعاليات المؤتمر أول أيام المهرجان، وأقيمت ندوة بعنوان «العلاقة بين الخيل والفارس - الجانب الإنساني» أدارها الحكم الإماراتي الدولي محمد علي الحضرمي، وشارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين والمختصين من جنسيات مختلفة، هم: الحكم الدولي عزير شيخ محمد ياسين من الهند، والحكم الدولي كريستيان لوزانو من فرنسا، والطبيب البيطري الدولي الدكتور جان لوي لوكليرك من فرنسا، والطبيب البيطري الدولي السويدي الدكتور هالفرد سومراش، والطبيبة البيطرية الإماراتية رولا حسن شعبان، والباحث في شؤون جدول المسابقات البريطاني الدكتور ديفيد جوهن ماري.

كما تضمنت فعاليات المؤتمر ورشة عمل حول «جدولة السباقات ومدى تأثيرها الإيجابي والسلبي على توزيع المدربين للخيل خلال الموسم الخاص برياضة الفروسية».

وفي نهاية فعاليات المؤتمر خلص المؤتمرون إلى جملة من التوصيات أهمها وضع متطلبات ومعايير للأندية ومراكز تعليم ركوب الخيل، تساعدهم في الفهم الأشمل لقوانين رياضة الفروسية،وكذلك دراسة مدى تأثير فترات الاستراحة الإجبارية على الخيول بعد مشاركتها في سباقات القدرة والتحمل، إضافة إلى دراسة مدى تأثير الوزن الإضافي الإجباري ، كما اقترح المؤتمرون إجراء بحوث ودراسات إضافية حول التعامل مع الخيل والعناية به وبسلامته،هذا وبدأت أمس إجراءات الفحص البيطري لكل من سباق 100.91 كم محلي سيدات، وسباق 242.15 كم دولي مفتوح «ثلاث نجوم» الذي ستكون انطلاقة يومه الأول «80.84 كم» في السادسة والربع من صباح غد الخميس، فيما ينطلق سباق 100.91 سيدات في السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباح اليوم نفسه.