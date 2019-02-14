شكرا لقرائتكم خبر عن حمد الله نجم «الكلاسيكو 88» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
قاد المغربي عبد الرزاق حمدالله فريقه النصر لفوز مهم على مضيفه الأهلي جدة 2-1 على ملعب الجوهرة المشعة في قمة الجولة 20 من الدوري السعودي، ليرفع النصر رصيده إلى 43 نقطة خلف غريمه الهلال الذي حافظ على الصدارة بفارق النقاط الست بعد فوزه على ضيفه القادسية 4-1 في محيط الرعب رافعاً رصيده إلى 49 نقطة.
وشهد كلاسيكو النصر والأهلي 30 ألف متفرج، وأحرز السوري عمر السومة هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 59،وحمد الله هدفي النصر بضربتي رأس،كما رفع رصيده التهديفي إلى 13 هدفا خلف السومة (14 هدفا) والفرنسي جوميز (16).
وعادل النصر رقم الأهلي في عدد مرات الفوز في المواجهات المباشرة دوريا بواقع (32 انتصاراً) بينما تعادلا في 24 من أصل 88 مواجهة. وعلى ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب) سجل للهلال نواف العابد وجوميز والإيطالي جيوفينكو وعلي البليهي.
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