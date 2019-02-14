محمد سبيل: عجمان لم يعد يخشى أحداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: محمود شرف

برز قلب الدفاع محمد سبيل مع عجمان بشكل لافت، وشارك مع زملائه في صنع الطفرة الفنية ل«البرتقالي» منذ الموسم الماضي، وهو من طينة اللاعبين الذين اجتهدوا ليصلوا إلى ما وصل إليه رغم الصعوبات التي واجهته، وكادت تمنعه عن إكمال مسيرته الاحترافية مع كرة القدم.

«الخليج الرياضي» التقى محمد سبيل قلب دفاع عجمان، الذي تحدث عن الفريق والدوري والمنتخب وهنا نص الحوار:

* كيف كانت بدايتك الكروية وصولاً إلى نادي عجمان؟

- بدايتي كانت في نادي الشباب بسن سبع سنوات، وقد وصلت للرديف ثم صعدت للفريق الأول، وبعدها توقفت عن لعب كرة القدم لمدة سنتين بعد وظيفتي في شرطة دبي، وعندما عدت لعبت لمسافي، من أجل أن أستعيد حساسية المباريات، وقد حققت هدفي وبرزت في دوري الأولى ليأتيني عرض من نادي دبي وتعاقدت معه لمدة موسم، ثم جددت عقدي قبل أن يتم الدمج، حيث انتقلت إلى نادي عجمان وأنا ألعب في صفوفه الآن للموسم الثاني على التوالي، وخلال مشواري لابد من شكر عدة أشخاص ساهموا في وصولي إلى ما وصلت إليه، ولاسيما خليفة بن حميدان، نائب رئيس نادي دبي السابق، فهذا الشخص عزيز على قلبي ولا أنسى جميله وهو الذي أعطاني الأمل وأعادني إلى الواجهة بعد غياب، كما أشكر إدارة عجمان على مساندتي ودعمي، ولاسيما خليفة الجرمن، رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله الظاهري، مشرف الفريق الأول، كما أشكر المدرب أيمن الرمادي الذي استفدت منه في كثير من الأمور الفنية، وعلمني كيف أقف في الملعب، وأرى أنه أحد المدربين المميزين في دوري الإمارات.

* تتحدث عن المدرب الرمادي بكثير من الاحترام، لماذا؟

- أنا أتدرب مع الرمادي منذ سنتين، وأرى أنه أفادني كثيرا فنيا ومعنويا، كما هي حال سائر لاعبي عجمان، ونحن في دوري الإمارات نمتلك الكثير من الأسماء العالمية من المدربين، وأؤكد أن الرمادي لا يقل عنهم فنيا، إن لم يكن أفضل من الكثيرين منهم، هو يمتاز بالتكتيك ووضع الخطط وقراءة المباريات، وهو أخ لي وليس مدربا داخل الملعب وخارجه ويعمل لمصلحتي ومصلحة كل لاعب في الفريق لذلك هو صاحب فضل كبير لما وصل إليه الفريق من مكانة وسمعة في الدوري.

* كيف ترى عجمان هذا الموسم؟

- فنيا، هو أفضل من الموسم الماضي، وأرى أن هناك تطورا كبيرا حصل في الأداء والمعنويات، ونحن ندخل كل مباراة من أجل الفوز، ولا يهمنا اسم الفريق الذي نواجهه، ودائما نتطلع للأفضل في كل مرحلة نخوضها، وأشكر هنا زملائي اللاعبين على ما يقدمونه من قوة وحماسة، وأدعوهم للتركيز على المباريات المقبلة، فالدوري صعب والفرق في النقاط متقارب جدا بيننا وبين منافسينا على مركز متقدم، وإن شاء الله نبيض وجه الجمهور المساند دائما لنا، وأعد الإدارة بالأفضل وأن نكون كلاعبين عند حسن ظنها، ففريق عجمان يستحق أن ينافس على مركز متقدم وهو قادر على ذلك، وأقولها منذ الآن إن المركز الخامس ليس صعبا علينا.

* وماذا عن منافسات الدوري بشكل عام؟

- الفرق كلها متقاربة في المستوى، بين صاحبي الأول والثاني هناك نقطتين فقط، وبيننا وبين الوحدة السادس نقطتين، وهكذا في كل مركز ما يؤكد صعوبة الدوري هذا الموسم، فلم تعد هناك فروقات كبيرة بين الفرق.

* من ترشح للقب الدوري؟

- أرشح الشارقة والعين وشباب الأهلي.

* برأيك من هم أفضل اللاعبين هذا الموسم؟

- الإسباني نيجريدو من النصر فهو هداف من طراز عال، وهناك كايو لاعب الوصل، ومن المواطنين ثنائي نادي الجزيرة الهداف مبخوت وصانع الألعاب خلفان مبارك.

* مهاجم تحسب له حساباً؟

- تيجالي، فهو صاحب بنية جسمانية قوية ويعرف كيف يتحرك ودائما يضايق اللاعبين المدافعين، وللأسف لا يوجد مهاجم مواطن يمكن أن تخشى منه كمدافع أو «يخوف»، رغم موهبة علي مبخوت التهديفية وخطورته على المنافسين.

* ما رأيك بأداء المنتخب في كأس آسيا 2019؟

- الكل حزين في الشارع الرياضي، وأنا كلاعب كرة قدم غير راض عما حصل في البطولة، إلى درجة أن الأمل كان مفقودا بالمنتخب قبل انطلاق كأس آسيا، وأرى أن المنتخب لم يكن جاهزا، وكانت هناك مشاكل، لذلك يجب إعادة تقييم ما حصل والتعلم منه.

* هل كان هناك لاعبون استحقوا الدخول للمنتخب ولم يتم استدعاؤهم؟

- هذا الأمر يعود لقرار المدرب، لكن نعم كان هناك لاعبون يستحقون الوجود في المنتخب، وبعضهم من نادي عجمان، الآن علينا أن ننظر إلى المستقبل، يجب ضخ دماء جديدة، وأن يراجع الاتحاد نفسه بعد المشاكل التي حصلت والكثير منها يخصه، يجب أن يضعوا يدهم على المشكلة والتعاقد مع مدرب جيد يستطيع قيادة المنتخب بالوجوه الجديدة التي يجب أن تكون من منتخبي الشباب والأولمبي الحاليين، وقد رأينا المباريات في الدوري والكأس التي أعقبت كأس آسيا، حيث كانت المدرجات فارغة، وهذا بسبب إحباط الجمهور من نتائج المنتخب، لقد رأينا في كأس آسيا مشاهد «تعور القلب»، هناك من كان يبكي بعد الهزيمة في نصف النهائي، الإمارات كانت كلها خلف (الأبيض) ومع ذلك قدم مستوى دون طموحها، نحن نصرف الملايين على هذا المنتخب وبعد ذلك نرى أن الهند أفضل منا.

* مثلك الأعلى كمدافع؟

- لاعب ليفربول رقم 4 الهولندي فان دايك، والإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد.

* كلمة أخيرة؟

- المستوى الذي وصلت إليه بفضل رب العالمين ودعاء الوالدين وعائلتي، مستواي ثابت وأطمح للمزيد، وأتمنى استدعائي للمنتخب هذه أمنية لي أتمنى أن أحققها.

سيرة ذاتية

الاسم: محمد سبيل.

مواليد: 8 سبتمبر/ أيلول 1991.

النادي: عجمان.

المركز: مدافع.

الرقم 3.

الوضع العائلي: متزوج.

الوظيفة: موظف في شرطة دبي.