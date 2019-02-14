شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتصل بزيدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير عن قيام مالك نادي تشيلسي الروسي رومان إبراموفيتش، بمدرب ريال مدريد السابق الفرنسي زين الدين زيدان، ليتولى خلافة المدرب الإيطالي ساري، ولم يعمل زيدان منذ ترك الريال بعد حصد ثالث لقب أوروبي على التوالي، وشوهد مع العائلة في لندن أكثر من مرة، وتشير المراهنات إلى أن ساري سيطرد نهاية الأسبوع الحالي.

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