استحواذ ألماني لاتفي على ذهب منافسات رماية السيدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت راميات كل من ألمانيا ولاتفيا المراكز الأولى في منافسات الرماية سيدات، فيما سطرت اللاعبة لطيفة السويدي إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات بإحرازها للميدالية البرونزية كأول لاعبة إماراتية تحصل على هذه الميدالية في فئتها، وذلك ضمن المنافسات التي استضافها أمس الأول نادي الذيد الثقافي الرياضي، في الفترة المسائية من ثاني أيام فعاليات دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر.

وأحرزت الألمانية «إلك سيليجر»، ذهبية فئة «R8»، 50م سيدات بندقية 3 أوضاع (رقود-ارتكاز-وقوف) بدقة تصويب 1124-35x، كما عادت لتحرز ذهبية مسابقة الرماية «R2» 10م بندقية هوائية وقوف، في وقت أحرزت فيه لاعبة دولة لاتفيا «مارغيريت كانوبكا»، الميدالية الذهبية في مسابقة مسدس 10 م سيدات وضع وقوف، بدقة تصويب 545-8x.

وحجزت رامية أوزبكستان «ماليكا كينجيفا» مكانها في المركز الثاني حاصدة فضية مسابقة الرماية «R2» 10م بندقية هوائية وقوف، بدقة تصويب 602.8، وفي حدث تاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حققت اللاعبة لطيفة السويدي برونزية المركز الثالث في الفئة ذاتها من المنافسة بعد حصولها على دقة تصويب 433.9، لتكون بذلك قد حفرت اسمها كأول امرأة إماراتية تنال هذا التصنيف الرياضي العالمي.

وأعربت لطيفة السويدي عن سعادتها بتحقيق هذا المركز المتقدم في بطولة دولية مثل دورة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر، كما أشادت بالمستوى التنظيمي والتنسيقي الكبير للبطولة، وأضافت: «سعيت بجهد وعزيمة كبيرة في مضاعفة التدريبات والتجهيزات لخوض غمار المنافسات من اجل رسم فرحة في عيون شعبي الإماراتي، وبالفعل ما لمسته من دعم ومؤازرة من الجمهور الحاضر منحني الكثير من الثقة بالنفس، وهو شيء يبعث على الفخر أن تحرز هذه الميدالية في وطنك ما يضاعف من الفرح والإصرار على مواصلة الدرب».