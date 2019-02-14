«الملك» جاهز لموقعة النصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو



قال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة إن «الملك» جاهز للقاء النصر، وقال: سنخوض مباراة صعبة وسنواجه فريقاً يقدم مستويات جيدة.

وكشف العنبري عن غياب جناح الفريق عمر جمعة ربيع بسبب الإصابة.

وعن الضغط الذي قد تشكله نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت لصالح الشارقة 6-3، قال «من الممكن أن تشكل نتيجة الدور الأول حافزاً للنصر ونحرص على أن نكون بكامل جاهزيتنا ونلعب بشكل متوازن وبتركيز عال، المرحلة القادمة صعبة ويجب أن نكون جاهزين في جميع المباريات».

واتفق المدافع عبدالله غانم المنتشي بهدف تأهل الشارقة إلى نصف نهائي الكأس مع رأي مدربه العنبري واعتبر المباراة صعبة، وأضاف «نركز على جاهزيتنا في المقام الأول وقادرون على إيقاف خطورة النصر».

وأعاد عبدالله غانم تألقه لثقة المدرب وتعاون اللاعبين وقال «أتمنى الاستمرار بهذا التألق».