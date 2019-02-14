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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 14/02/2019

حسان العبيدلي الصحافه يا (صحافينا) أمانه الصحافه صدق واحساس وضمير

والقلم مهر ٍ وفي كفّك عنانه لا يجرّك وين ما ودّه يسير

خَلّ مبدا الصدق والعفّه بيانه لاجْل تبقى في نواظرنا كبير [email protected]

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