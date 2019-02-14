شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يوقف البلوشي 13 مباراة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:عصام هجو

قرر اتحاد كرة اليد، في اجتماعه أمس، إيقاف لاعب نادي العين، لفئة الرجال، إبراهيم محمد علي غريب البلوشي، 13 مباراة، بالإضافة إلى تغريمه 12 ألف درهم، وذلك نتيجة السب والاعتداء بالضرب على حكم مباراة فريقه أمام النصر في مسابقة الدوري العام التي أقيمت في الأول من فبراير/شباط الحالي.

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