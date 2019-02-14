شكرا لقرائتكم خبر عن عمر بن زايد يزور أكاديمية بني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

زار سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان النائب الثاني لرئيس نادي بني ياس، أكاديمية النادي ومدرسة الكرة في الشامخة أمس، وكان في استقبال سموه عضوا مجلس إدارة النادي محمد سهيل الكثيري وسهيل سعيد العامري. واطلع سموه على أكاديمية السماوي والتقى أعضاء الفرق السنية والأجهزة الفنية والإدارية.

وعبر اللاعبون عن سعادتهم البالغة بزيارة سمو النائب الثاني لرئيس النادي معتبرين أنها دافع وحافز لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

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