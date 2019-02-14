شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش: لن نسمح للعين بهزيمتنا 3 مرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:صديق عباس

أكد مدرب الظفرة الصربي فوك رازوفيتش، أن فريقه لن يمنح الفرصة للعين لتحقيق فوز ثالث على حسابه هذا الموسم، مؤكداً رغبته في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي تجمعهما الجمعة باستاد حمدان بن زايد في مدينة زايد بالظفرة، ويغيب عنها المغربي آمين عطوشي الذي سيجري عملية جراحية عاجلة اليوم بسبب قطع جزئي في الرباط، أما الأوروغوياني ميليسي فستتحدد مشاركته بعد التقرير الطبي، ويغيب راشد مهير الكتبي بسبب اتفاقية بين الناديين، وخلف الحوسني للإصابة.

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