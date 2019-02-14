ذهبيتان لمربط عجمان في دولية جمال الخيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطفت خيول مربط عجمان الأضواء في ختام بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية 2019، التي أقيمت على مدى 4 أيام بنادي أبوظبي للفروسية وبمشاركة 395 خيلاً من الإمارات والدول العربية والأجنبية.

ونظمت البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وحققت خيول عجمان ذهبيتين من الألقاب الستة للبطولة بالإضافة إلى لقب فضي، وبرزت أيضا في الختام خيول مربط دبي بذهبية و3 فضيات وبرونزية، ونال ذهبية واحدة كل من مربط الجواهر، مربط الصقران، ومربط محمد عيسى الدرمكي.

وشهد الختام وشارك في التتويج الشيخ زايد بن حمد آل نهيان والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، وعصام عبدالله مدير الجمعية، وعبدالرحمن البيضائي رئيس مجلس إدارة مربط الجواهر، ومحمد التوحيدي مدير مربط دبي، وخالد العميري مدير مربط عجمان، وخليفة النعيمي مدير مربط الأريام.

واستهلت ثنائية مربط عجمان «ع ج نوره» التي حصدت ذهبية المهرات، تلتها في المركز الثاني ونالت الفضية، «دي شيهانة» لمربط دبي، فيما حلت ثالثة ونالت البرونز، «اس اس لا بيلا» لمربط الصقران.

وأكملت «ع ج سواري» ثنائية مربط عجمان عندما توشحت بذهبية الأفراس، وحلت وصيفة ونالت اللقب الفضي «الأريام حمراء» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، وحصلت على اللقب البرونزي «اف اس فنزويلا» لخالد غانم العميري.

وهيمنت خيول مربط دبي على اللقبين الذهبي والفضي لبطولة الأمهار عبر كل من «دي مزيان» و«دي شخاط».

وأوضح الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية أن إقامة مثل هذه البطولات يعزز رسالة الإمارات ونهجها القائم على التسامح والمحبة، مؤكداً أن نجاح هذه الفعاليات ثمرة للدعم الكبير من القيادة الرشيدة.