«عربية الملاكمة» للشباب تختتم اليوم في مصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد السيد

يسدل الستار اليوم على فعاليات النسخة الخامسة من البطولة العربية للملاكمة للشباب المُقامة في مصر بمشاركة 12 دولة، والتي انطلقت الاثنين الماضي بنجاحات مميزة للاعبي منتخبنا الوطني، ومن المقرر أن يشهد التتويج اليوم تقلدهم ميداليات ملونة على الرغم من أن المشاركة في البطولة جاءت لإعداد المنتخب لمحطاته المهمة خلال الفترة المقبلة أهمها بطولة آسيا للشباب نوفمبر المقبل في منغوليا.

وشهدت البطولة على مدار اليومين الماضيين منافسة قوية من مختلف المنتخبات المشاركة، ومن المقرر أن تغادر الوفود مصر يوم غد، عقب إقامة حفل عشاء على شرف ضيوف الحدث مساء اليوم بعد نهاية المنافسات.

ونجح لاعبا المنتخب الوطني سيف مصبح بوزن (69) كجم وسعود عبد الواحد بوزن (+91) في تجاوز الدور التمهيدي للبطولة فيما لم يحالف سعيد الهنائي بوزن (60) كجم التوفيق وودع البطولة من الدور الأول على يد الجزائري سيد أحمد، ويلعب سعود في المباراة النهائية اليوم، فيما فاز مصبح عن جدارة على الكويتي عبد الله بسام بالضربة القاضية وخاض مباراة نصف النهائي مساء أمس أمام المصري علي عمر أحمد، وضمن نيل الميدالية البرونزية على أقل تقدير أو المنافسة على الذهبية أو الفضية حال تجاوز دور قبل النهائي.

وافتتح البطولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري الاثنين الماضي، وسط حضور لفيف من الشخصيات العامة وترأس الوفد الإماراتي محمد بوخاطر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الملاكمة ويضم الإداري إبراهيم الزعابي ويقود منتخب الشباب في البطولة المدرب المصري عادل العشري.