الرطوبة تسقط الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع



حسم اتحاد الكرة المصري الجدل الدائر حول مواعيد مباريات الدوري المقبلة وكذلك كأس مصر، وأعلنت لجنة المسابقات إقامة مباراة الأهلي مع بيراميدز في الأسبوع 25 يوم 18 إبريل/ نيسان المقبل، على أن تقام مباراة الفريقين المؤجلة من دور ال16 بكأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

من ناحية أخرى، قال مارتن لاسارتي مدرب الأهلي، إن فرصة الفريق في التأهل إلى دور الثمانية بدور أبطال إفريقيا لاتزال كبيرة، رغم الخسارة أمام سيمبا التنزاني صفر-1، وإن الفريق سوف يلعب على الفوز في المباراتين المقبلتين.

وأضاف لاسارتي عقب المباراة، أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام سيمبا، موضحا أن المباراة شهدت إهدارًا كبيرًا للوقت من جانب لاعبي سيمبا، والذين تعمدوا السقوط أكثر من 15 مرة في الملعب كما ان عامل الجو كان له تأثير بسبب ارتفاع الرطوبة، خاصة في الشوط الثاني، مما تسبب في حالة من الإجهاد الكبير على اللاعبين، مؤكدا أنه لعب بثلاثة لاعبين في وسط الملعب من بداية المباراة، للحفاظ على مجهود اللاعبين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.