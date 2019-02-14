مسفر: الفجيرة يحتاج إلى 13 نقطة للبقاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد الدكتور عبدالله مسفر مدرب الفجيرة أن فريق «الذئاب» ينتظره تحد صعب اليوم خاصة وأنه لم يتسن له خوض أكثر من تدريبين تحت قيادته بعد استلامه المهمة بديلا للتشيكي هاشيك، فضلا عن قوة المنافس الجزراوي الذي يصارع بقوة على المقدمة.

لفت إلى أنه يمتلك معرفة جيدة بالفجيرة بعد أن سبق له العمل معه في ملحق الصعود نهاية الموسم الماضي، وسيكون هدفه بالتأكيد تحسين وضع الفريق على خريطة الترتيب والابتعاد نسبيا عن منطقة المؤخرة والهبوط، مشيراً إلى أن المهمة لن تكون سهلة لكن لديه أيمان كامل بقدراته.

وأضاف المدرب مسفر أنه حاول خلال الأيام الماضية تكوين فكرة عامة عن الفريق وتصحيح بعض الأخطاء بعد أن تابع مباراته الأخيرة مع الوصل في كأس رئيس الدولة وشاهد عدداً من مباريات الدوري عبر الفيديو، منوها إلى أن الوقت لم يسعفه لإحداث تغييرات على مستوى التشكيلة فضلاً عن غياب بعض العناصر الأساسية وفي مقدمها ثنائي عمق الدفاع هلال سعيد وخالد عبد الله بجانب محمد خلفان وفهد سبيل.

وبسؤاله عن معدل النقاط التي يحتاجها الفجيرة لتأمين بقائه مع الكبار بعد تراجعه للمركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، أشار مسفر أن الفريق مطالب بحصد نفس الرصيد الذي جمعه في الدور الأول من أجل بلوغ النقطة 26 على أقل تقدير لتجنب الهبوط ويضع قدما ثابتة في المحترفين.

من جانبه أكد عبدالله إسماعيل «بوفون» حارس الفجيرة أن فريقه يدخل مباراة اليوم بروح جديدة وإصرار كبير على الفوز وتغيير الصورة الباهتة التي ظهر بها أمام بني ياس في الجولة الماضية، منوهاً إلى أن اللاعبين يشعرون براحة كبيرة لاختيار المدرب مسفر بوصفه من الكفاءات التدريبية فضلًا عن قيادته الناجحة للفريق الموسم الماضي في ملحق الصعود.