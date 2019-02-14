350 لاعباً ولاعبة في 5 ألعاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت، أمس، على صالة وملاعب نادي الثقة للمعاقين، والجامعة الأمريكية في الشارقة، منافسات ألعاب القوى، والسباحة، وتنس الطاولة، والريشة الطائرة، والقوس والسهم، بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة، ضمن فعاليات البطولة.

واستضاف نادي الثقة للمعاقين، منافسات القوس والسهم، التي سيتم تكريم جميع الفائزين فيها في اليوم الختامي لمنافسات اللعبة والبطولة السبت المقبل، بناء على طلب اللجنة المنظمة لمنافسات القوس والسهم من الاتحاد الدولي المشرف على اللعبة، إضافة إلى منافسات ألعاب القوى، فيما احتضنت مسابح وصالات الجامعة الأمريكية في الشارقة، تحديات السباحة، ولقاءات تنس الطاولة، والريشة الطائرة، التي شهدت منافسات قوية وصراعاً من أجل بلوغ منصات التتويج والسعي نحو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتتواصل مجريات المنافسة على صعيد المبارزة لفئات اللعبة سن 17 و23 عاماً، في صالة نادي الثقة للمعاقين - فرع الفتيات حتى ختام البطولة، في حين اختتمت منافسات الرماية التي أقيمت بصالة الرماية الأولمبية بنادي الذيد الثقافي الرياضي.

واستهل متسابقو أم الألعاب، أمس، منافسات اللعبة على أحدث مضمار وميدان لألعاب القوي بالدولة، والذي أقيم وفق أعلى المواصفات العالمية، وبأحدث مواد معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى وهي مادة ال(موندو) الإيطالية، التي تعدّ من أفضل الأرضيات وأحدثها بالعالم، والتي تساعد وتسهم في تحقيق العدائين لأرقام قياسية.