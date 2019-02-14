جروس يُفضل إراحة لاعبى الزمالك قبل مواجهة إنبى بعد نقطة نصر حسين داى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، منح لاعبى الفريق الأبيض راحة سلبية غدا الخميس، من التدريبات بعد التعادل مع نصر حسين داى الجزائرى بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء، بالجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.
ويستأنف الزمالك تدريباته بعد غد الجمعة، استعدادا لمواجهة إنبى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
وظل الزمالك فى مؤخرة المجموعة الرابعة بالكونفدرالية بنقطة وحيدة بعد التعادل مع نصر حسين داى الذى يتصدر المجموعة بأربع نقاط وخلفه جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى بـ3 نقاط.
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