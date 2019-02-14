7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 13 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، نصر حسين يُعاقب الزمالك بالتعادل 1 / 1 بعد مسلسل إهدار الفرص بالكونفدرالية نصر حسين يُعاقب الزمالك بالتعادل 1 / 1 بعد مسلسل إهدار الفرص بالكونفدرالية تعادل الزمالك مع نصر حسين داى الجزائرى، بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. هانى رمزي يتابع كوكا ووردة من اليونان يتواجد هانى رمزي مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم فى اليونان لمتابعة لاعبى منتخب مصر الدوليين وهم أحمد حسن كوكا لاعب اوليمبياكوس اليونانى و عمرو ودة المحترف بنادي أتروميتوس. لجنة الحكام تعقد جلستين لمناقشة التحليل الفني لإدارة مباريات الدوري على مدار يومين عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة عصام عبد الفتاح عضو محلس إدارة الاتحاد ، جلسات التحليل الفني لمباريات مسابقة الدورى الأخيرة ومناقشة الحالات الجدلية. عامر حسين : تعديل مواعيد 5 مباريات بالدوري والكاس بسبب الإسماعيلي والكاف أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، انه سيعدل مواعيد 5 مباريات للإسماعيلي في الدوري والكاس بعد إعلان الكاف مواعيد الدراويش الجديدة في دوري أبطال أفريقيا بعد قرار العودة . طاقم تحكيم صربى يدير مباراة بيراميدز وسموحة أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد المصري عن طاقم صربي لإدارة مباراة بيراميدز مع سموحة ضمن الجولة الـ22 لمسابقة الدوري الممتاز التي ستقام في السابعة والنصف من مساء غد باستاد الدفاع الجوي. حلمى طولان : سنواجه الهلال السعودى بخطة الزمالك أكد حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندري خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم لمباراة الإتحاد والهلال السعودى وانتهى منذ قليل بفندق الإقامة أنه عندما أكد أن الهلال السعودي من أقوى الفرق على مستوى قارة أسيا لم يجامله ، وإنما هى الحقيقة ويمتلك قوى كبيرة من اللاعبين الدوليين، مشيرا إلى أنه سيواجهه بنفس خطة الفوز على الزمالك والأهلى وهو الخروج من المباراة الأولى بأفضل نتيجة والصعود فى مباراة العودة بالإسكندرية .

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