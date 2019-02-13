انت الان تتابع عامر: الرياضة مش ناقصة تخريب.. سأتقدم بمشروع جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

يرى المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه لابد من إصدار مشروع قانون جديد ينص على معاقبة كل من يتسبب في اشعال الفتنة بين الجماهير في الرياضة المصرية. وشهدت الفترة الماضية، تراشقا بين مسؤولي وجماهير الناديين بسبب خلافات متكررة من بينها أزمة المباريات المؤجلة، وكان آخرها الصدام الذي دار في اجتماع اتحاد الكرة الأخير بين رئيس نادي الزمالك، وخالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وغادر على أثره الأخير الاجتماع رافضًا استكماله بداعي إيقاف رئيس النادي الأبيض من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكتب عامر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «لا بد أن أتقدم بمشروع قانون يعاقب كل من يشعل فتيل الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك، الرياضة مش ناقصة تخريب». وعلق النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بدوره على الأزمة المشتعلة خلال هذه المرحلة بين جمهوري الأهلي