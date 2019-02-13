شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يدرس الإطاحة بـ«ساري» من أجل «زيدان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن مسؤولى نادى تشيلسى يدرسون الإطاحة بالمدرب الإيطالى ماوريسيو سارى، المدير الفنى للفريق، خلال الفترة المقبلة، بعد النتائج الكارثية التى حققها الفريق فى الآونة الأخيرة.

وتعرض البلوز لهزيمة مدوية، مطلع الأسبوع الجارى، أمام غريمه ومنافسه مانشستر سيتى بنصف دستة أهداف نظيفة فى مباراة الجولة السادسة والعشرين بالدورى الإنجليزى.

وكشفت الصحيفة عن نية إدارة تشيلسى فى إقالة ماوريسيو سارى من منصبه، بعدما بات الفريق فى وضعية كارثية وأصبح مهدداً بفقدان المركز المؤهل لدورى أبطال أوروبا فى الموسم المقبل.

ونشرت الصحيفة تقريرا تحت عنوان «تشيلسى.. البلوز يضعون أعينهم على زيدان بعد خسارة سارى للدعم داخل النادى»، وتحدثت فيه عن اقتراب ماوريسيو سارى من الرحيل، وتجهيز البديل زين الدين زيدان لخلافته.

وأوضحت الصحيفة أن قدوم زيدان سيعمل على تقوية البلوز وأهمها ضمان بقاء إيدين هازارد الذى كان يرغب فى العمل مع زيدان فى ريال مدريد وقد يتم التعاقد معه فى أسرع وقت قبل خسارة الأمل فى التأهل إلى دورى أبطال أوروبا للموسم الثانى على التوالى، وهو ما لن يسمح به رومان أبراموفيتش، مالك النادى. وأشار التقرير إلى أن مارينا جرانوفسكايا، المدير التنفيذى لنادى تشيلسى، تدعم استمرار سارى وتنتظر تحسن النتائج، لكن علاقة المدرب بلاعبى الفريق بدأت تتراجع حتى طالب بعضهم وكلاءه بالبحث عن عروض وأبرزهم ماركوس ألونسو الذى كان سينتقل إلى ريال مدريد فى الصيف الماضى.

ويرغب «أبراموفيتش»، مالك البلوز، بشكل جدى فى التوقيع مع مدرب ريال مدريد السابق، واستغلال رغبة المدرب الفرنسى فى خوض تجربة التدريب بالدورى الإنجليزى الممتاز.

وتطورت المفاوضات بين البلوز وزيدان من أجل حسم الصفقة وتولى نجم الديوك الفرنسية المهمة أملاً فى إنقاذ موسم النادى الإنجليزى، بعد التراجع الكبير فى مستوى الفريق مؤخراً.

وسيعول مسؤولو تشيلسى على قدوم زيدان من أجل الحفاظ على اللاعب البلجيكى إدين هازارد، فى ملعب ستامفورد بريدج، خاصة أن اللاعب من عاشقى المدرب الفرنسى.