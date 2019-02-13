شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يجدد هجومه على الأهلي: «هل سيخجلون ويلعبون؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، هجومه اليوم الأربعاء على بيان الأهلي المُعلن خلال الأسبوع الماضي.

وكتب تركي آل الشيخ خلال منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «طالبنا بحقنا العادل أن نلعب مباراتنا في الدور الثاني بعد أن يلعبوا مباراتهم في الدور الأول والحمد لله هذا حدث لأنه حق مشروع ويضمن تكافؤ الفرص ورفضوا ذلك ولكن في الاخير ذلك حدث».

وأضاف: «اقترحنا استبدال مباراة الدوري بالكأس فخرجوا لنا بحجة واهية وهي أن خطط التدريبية تختلف بين الدوري والكأس، وفي الاخر تم استبدال المباراة لأنه حق عادل لنا».

وواصل: «سؤالي هل سيلتزمون بالبيان المهزوز الهش أم سيخجلون ويلعبون؟!.. أفضل سيناريو بالنسبة لي أن اتاهل بالدور الثمانية بدون مجهود، مع أني لايفرق معي ان نلعب فنكسب أو نخسر لأن كرة القدم فوز وخسارة في الملعب أما الانتصارات الوهمية خارج الملعب فلا تعنيني».

واختتم: «في الاخير تذكرت قول أفضل الخلق وسيد المرسلين، آية المنافق ثلاث (إذا حدث كذب وان وعد أخلف واذا أؤتمن خان) صدق رسول صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. امضاء: روح الفانلة زرقاء.. المركز الثاني».

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