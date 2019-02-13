شكرا لقرائتكم تقنية الـ "VAR" تلغى الهدف الأول فى تاريخ دورى أبطال أوروبا.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مواجهة أياكس ومضيفه ريال مدريد الإسبانى الجارية حاليا على ملعب "يوهان كرويف آرينا" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، الظهور الأول لتقنية "الفار" والتى بدأ تطبيقها لأول مرة فى تاريخ البطولة للمرة الأولى من دور الـ 16. سجل الأرجننتينى تاجليفيكو هدف أياكس الأول فى الدقيقة 37 بعد استغلاله خطأ من البلجيكى تيبو كورتوا حارس المرمى، ولكن ما لبث أن الغى حكم اللقاء الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعى التسلل على لاعب الفريق الهولندى.

التسلل

كانت هذه تفاصيل خبر تقنية الـ "VAR" تلغى الهدف الأول فى تاريخ دورى أبطال أوروبا.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.