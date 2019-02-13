نصر حسين داي ينتزع التعادل في عقر دار الزمالك

اسماء السيد - خطف نصر حسين داي الجزائري نقطة ثمينة من الزمالك عقب تعادله معه 1-1 الأربعاء على ملعب الجيش في برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

تقدم الزمالك عن طريق المغربي خالد بوطيب (12) وهو هدفه الأول منذ انتقاله للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بينما تعادل نصر حسين داي عن طريق أحمد القاسمي في الدقيقة 90.

ولم يتجاوز الزمالك هزيمته في افتتاح دور المجموعات أمام غورماهيا الكيني بنتيجة 4-2، ليكتفي أبناء القلعة البيضاء بنقطة وحيدة في المجموعة الرابعة.

وتصدر نصر حسين داي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط امام غورماهيا الكيني برصيد 3 نقاط في المركز الثاني ثم بيترو أتلتيكو الأنغولي في المركز الثالث بنفس الرصيد والزمالك في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة في الجولة الثالثة أمام بترو أتلتيكو بالقاهرة يوم 24 شياط/فبراير الجاري.

ملخص المباراة: