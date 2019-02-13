شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم الغاني دانيال بدون اختبارات في مواجهة الزمالك ونصر حسين داي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * نصر حسين داي المسابقة : الجولة الثانية دور المجموعات بالكونفدراليه إستاد الجيش برج العرب نتيجة المباراة : التعادل هدف مقابل هدف حكم ساحة : دانيال لاريبا ( غانا ) المساعد الأول : ابيل بابا ( نيجريا) المساعد الثاني : سوريو فاتسوان ( لوسوتو ) الحكم الرابع : ساليسيو بشير ( نيجريا ) ميزان التقييم لطاقم التحكيم : حكم المباراة : دانيال لاريبا القرارات الفنية : بدون اختبارات تحكيمية في المباراة تمكن الحكم من احتساب الحكم غالبيه الأخطاء بتقدير جيد باستثناء بعض الأخطاء بتقدير خاطئ من الحكم نتيجة عدم التقدير الصحيح وافتقاد لعنصر المعايير والاعتبارات في القرار . العقوبات الانضباطية : مباره نظيفه لم يشهر الحكم البطاقه نتيجه اللعب النظيف . اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنيه ممتازة ويتميز بالرشاقة والمرونة وعنصر التحمل العام علي مدار شوطي اللقاء . عنصر مبدأ اتاحه الفرصة : نجح الحكم في تقدير مبدأ اتاحه الفرصة وذلك في الدقائق 12 بتقدير صحيح . التعاون مع طاقم التحكيم : تعاون جيد مع الحكام المساعدين ومشاهده كل إشارات الحكام المساعدين . درجه صعوبة المباراة : مباراة صعبة المستوي نتيجة الأحداث داخل ميدان اللعب وأهميتها علي سلم الترتيب ما يجب تطويره في أداء الحكم : اتخاذ التمركز الصحيح والبعد عن مسار اللعب خاصة في منتصف الملعب، ويجب أن يستخدم عنصر السرعة القصوي في الهجمات المرتدة . تقييم الحكمان المساعدان : المساعد الأول.: أشار علي حالات التسلل في الدقائق 11 بتقدير صحيح نتيجه التمركز الصحيح . المساعد الثاني : أشار على حالات التسلل في الدقائق 1 ,73 وتعاون مع الحكم في احتساب مخالفه في الدقيقة 42 ,59 بتقدير صحيح . الحكم الرابع : لم يجد أي صعوبة في السيطرة علي المنطقة الفنية نتيجة التزام الاجهزه الفنيه بقررات الحكام . التقييم بالدرجات : حكم المباراة 8,5 /10 المساعد الأول 8,7 / 10 المساعد الثاني 8,5 / 10 الحكم الرابع 8,5/10

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