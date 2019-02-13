شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الزمالك مع نصر حسين داى الجزائرى، بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. تقدم خالد بوطيب مهاجم الزمالك للفريق الأبيض بالهدف الأول فى الدقيقة 14 من عمر المباراة لتشهد المباراة مسلسلا من إهدار الفرص للأبيض ليعاقبه نصر حسين داى بتسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 90. بتلك النتيجة أصبح رصيد الزمالك نقطة وحيدة فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية ويحتل المركز الرابع بينما أصبح رصيد نصر حسين داى 4 نقاط بذلك التعادل ويحتل المركز الأول فى المجموعة وخلفه جورماهيا الكينى بالمركز الثانى بـ3 نقاط وبترو أتلتيكو الأنجولى بنفس الرصيد من النقاط ويتواجد فى المركز الثالث.

سيلعب الزمالك مباراته المقبلة يوم الأحد والموافق 24 الشهر الجاري أمام بترو أتلتيكو في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، وذلك بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

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