شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حزن ودموع الزملكاوية بعد التعادل مع بطل الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن انتابت لاعبى الزمالك والجهاز الفنى بعد التعادل مع نصر حسين داى الجزائرى 1/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد برج العرب فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

كما إنهمرت بعض الجماهير التى تواجدت فى مدرجات برج العرب لمؤازرة الأبيض، فى البكاء بعد التعادل الصادم فى الدقيقة 90.

بتلك النتيجة أصبح رصيد الزمالك نقطة وحيدة فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية ويحتل المركز الرابع بينما أصبح رصيد نصر حسين داى 4 نقاط بذلك التعادل ويحتل المركز الأول فى المجموعة وخلفه جورماهيا الكينى بالمركز الثانى بـ3 نقاط وبترو أتلتيكو الأنجولى بنفس الرصيد من النقاط ويتواجد فى المركز الثالث.